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Скончался бывший глава комтранса и «Пассажиравтотранса» Александр Дацюк

В Петербурге скончался бывший председатель городского комитета по транспорту и экс-руководитель СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Александр Дацюк. Печальную новость сообщили 9 сентября в транспортном блоке Смольного. Господина Дацюка не стало накануне, 8 сентября. Причина его смерти не уточняется.

Источник: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Александр Дацюк был назначен генеральным директором «Пассажиравтотранса» 1 июля 1997 года, в октябре 2003-го занял пост председателя комитета по транспорту, а в 2008 году вновь возглавил ПАТ. В общей сложности в системе пассажирского транспорта он проработал более 30 лет. Под его непосредственным руководством были внедрены новые методы организации труда и положения по оплате труда водителей и кондукторов, создана единая контрольно-ревизорская служба.

За время службы в отрасли господин Дацюк был награжден орденом «Знак Почета», знаками «Почетный автотранспортник» и «Почетный работник транспорта России», а также почетной грамотой Минтранса РФ.

Прощание с Александром Дацюком состоится 11 сентября в Приходе Матери Божией Лурдской Римско-католической Церкви в Санкт-Петербурге (Ковенский пер., д. 7).