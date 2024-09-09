Скончался бывший глава комтранса и «Пассажиравтотранса» Александр Дацюк

Александр Дацюк был назначен генеральным директором «Пассажиравтотранса» 1 июля 1997 года, в октябре 2003-го занял пост председателя комитета по транспорту, а в 2008 году вновь возглавил ПАТ. В общей сложности в системе пассажирского транспорта он проработал более 30 лет. Под его непосредственным руководством были внедрены новые методы организации труда и положения по оплате труда водителей и кондукторов, создана единая контрольно-ревизорская служба.