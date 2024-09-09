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Сильный ветер с порывами до 15 м/сек ожидается в Воронежской области

Будет действовать желтый уровень погодной опасности.

Сейчас в Олбани: +17° 2 м/с 63% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: Reuters

Во вторник, 10 сентября, в Воронежской области ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/сек. Предупреждение синоптиков будет действовать с 6:00 до 18:00, сообщает прогностическая карта для Центрального федерального округа. В областном центре днем 10 сентября прогнозируют юго-восточный ветер со скоростью 8−13 м/сек.

Из-за сильного ветра повышаются риски крупных ландшафтных пожаров. На всей территории Воронежской области по-прежнему действует максимальный V класс пожарной опасности. Ранее в МЧС пояснили, что в такой ситуации ландшафтный пожар может вспыхнуть от любого, даже незначительного источника огня и мгновенно разрастись.