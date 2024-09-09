Сильный ветер с порывами до 15 м/сек ожидается в Воронежской области

Во вторник, 10 сентября, в Воронежской области ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/сек. Предупреждение синоптиков будет действовать с 6:00 до 18:00, сообщает прогностическая карта для Центрального федерального округа. В областном центре днем 10 сентября прогнозируют юго-восточный ветер со скоростью 8−13 м/сек.