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МВД России обеспечило порядок в Единый день голосования

Все сотрудники МВД смогли проголосовать.

Источник: Комсомольская правда

В Единый день голосования более 105 тысяч сотрудников МВД России обеспечили безопасность в 83 субъектах страны.

На избирательных участках работали полицейские, представители Росгвардии, частные охранники и общественные формирования. Благодаря их усилиям не было нарушений порядка, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

После закрытия участков полиция безопасно перевезла бюллетени и документы в территориальные избирательные комиссии. Все сотрудники МВД, которые работали в этот день, смогли проголосовать.

Руководители Центральной избирательной комиссии и местных избирательных комиссий высоко оценили работу МВД во время выборов.