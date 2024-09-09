МВД России обеспечило порядок в Единый день голосования

В Единый день голосования более 105 тысяч сотрудников МВД России обеспечили безопасность в 83 субъектах страны.
На избирательных участках работали полицейские, представители Росгвардии, частные охранники и общественные формирования. Благодаря их усилиям не было нарушений порядка, которые могли бы повлиять на результаты выборов.
После закрытия участков полиция безопасно перевезла бюллетени и документы в территориальные избирательные комиссии. Все сотрудники МВД, которые работали в этот день, смогли проголосовать.
Руководители Центральной избирательной комиссии и местных избирательных комиссий высоко оценили работу МВД во время выборов.