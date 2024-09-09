Компания «Стройбетон» отремонтировала спортивную школу № 15 по шахматам

Компания «Стройбетон» обновила детско-юношескую спортивную школу № 15 по шахматам в Омске. Мэр города Сергей Шелест рассказал об этом в своем телеграм-канале.
В школе занимаются около 200 детей. Ремонт включал замену коммуникаций, освещения и улучшение санузлов. В настоящее время продолжаются отделочные работы. Также меценат купит новые наборы шахмат, специальные часы и современную мебель для классов.
«Я уверен, что изменения понравятся как юным шахматистам, так и их тренерам. Надеюсь, наши ребята покажут отличные результаты и завоевывают множество наград, прославляя наш город», — сказал Сергей Шелест.
Напомним, что в октябре 2022 года «Стройбетон» подписала соглашение о помощи с мэрией Омска. Компания также обновила школу № 81. Школу отремонтировал ее директор Александр Сасин, который здесь учился. Были обновлены туалеты и установлены 79 пластиковых окон. Также купили музыкальное и световое оборудование для актового зала. На заседании горсовета 27 марта этого года Александру Сасину присвоили звание «Меценат 2023 года».