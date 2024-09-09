Компания «Стройбетон» отремонтировала спортивную школу № 15 по шахматам

Напомним, что в октябре 2022 года «Стройбетон» подписала соглашение о помощи с мэрией Омска. Компания также обновила школу № 81. Школу отремонтировал ее директор Александр Сасин, который здесь учился. Были обновлены туалеты и установлены 79 пластиковых окон. Также купили музыкальное и световое оборудование для актового зала. На заседании горсовета 27 марта этого года Александру Сасину присвоили звание «Меценат 2023 года».