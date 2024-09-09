Лучшие фото 9 сентября

Рыбаки в дыму от лесных пожаров в соседних странах на берегу реки Парагвай, уровень воды в ней достиг рекордно низкого уровня из-за сильной засухи в парагвайском Асунсьоне.
Засуха в Южной Америке оказалась самой сильной за последние 43 года. В ближайшие несколько недель дожди не ожидаются, что особенно критично, так как это период цветения кофейных деревьев.
Керамическая мастерская в священном иракском городе Ан-Наджаф.
Наджаф считается священным городом как для шиитов, так и для суннитов. Главным памятником города является мавзолей-мечеть имама Али. Среди хранящихся в мавзолее предметов — 550 манускриптов Корана, в том числе экземпляр, написанный рукой самого имама.
Недалеко от мавзолея имама Али расположена так называемая Долина мира (Вади ас-Салам) — гигантское шиитское кладбище, куда свозят для захоронения покойных не только со всего Ирака, но и из других стран, где распространен шиизм.
Парад в честь покровительницы святой Каридад-дель-Кобре.
Дева Мария пользуется особым почитанием на Кубе, в ряде мест ее называют Дева Милосердия. Согласно документам кубинской церкви в 1607 или 1608 годах двум индейцам и креолу явилась медная фигура с изображением Девы Марии и надписью «Я — Дева Милосердия». В дальнейшем образ Девы Милосердия из Кобре (Кобре — местность, где на острове располагались медные рудники) стал очень популярен.
Пожарный Нолан Грэм тушит гараж. В калифорнийском округе Клири-Лейк бушуют лесные пожары.
К тушению пожаров власти привлекли 500 сотрудников пожарной охраны и вертолеты.
Национальная метеорологическая служба сообщила, что в центре Лос-Анджелеса температура достигала 44,4 градуса по Цельсию — в третий раз в истории с 1877 года.
Военные учения стран ОДКБ «Взаимодействие-2024» на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области Киргизии.
В учениях примают участие контингенты вооруженных сил государств-членов ОДКБ: Белоруссии, России, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и оперативные группы секретариата и объединенного штаба организации.
Армянская сторона проинформировала ОДКБ, что участие в учениях не планирует. Республика ранее приостановила свое участие в организации.
Подводная лодка «Великие Луки» и рейдовые буксиры в Канонерском канале в Санкт-Петербурге.
Неатомная подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 — вторая в серии. Первая — «Кронштадт» — уже несет службу на Северном флоте.
Глубина погружения субмарины — 300 метров, экипаж — 35 военнослужащих, автономность плавания — 45 суток.
Продажа полудрагоценных камней на ярмарке. Бангкокская ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий проводится более 40 лет, в этом году в ней примут участие 1100 экспонентов.
Чайный сад в горах Муэршань в китайской провинции Хубэй. Чайные плантации в Китае занимают более миллиона гектаров.