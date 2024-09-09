В 2024 года Ростовская область закупила более 110 тысяч доз вакцины от COVID-19

В 2024 году в Ростовской области закупили больше 110 тысяч доз вакцины для профилактики COVID-19. На эти цели из бюджета региона было выделено свыше 54 млн рублей, рассказали в пресс-службе донского министерства здравоохранения.
— Вакцины «Конвасэл» и «Спутник Лайт» направили во все государственные медицинские организации Дона, где проводится вакцинация населения, — сообщили журналисту «КП — Ростов-на-Дону».
Мест в больницах для лечения пациентов с коронавирусом сейчас достаточно. При этом, в случае необходимости, количество коек могут увеличить.
Данных по заболеваемости в министерстве не привели, пояснив, что это компетенция управления Роспотребнадзора. Напомним, в августе на Дону отмечался рост случаев коронавируса.
Напомним, вакцинация — основой способ защиты от COVID-19 и гриппа. Пройти иммунизацию советуют всем жителям региона. К слову, от гриппа в этом году планируют привить 60% населения Ростовской области.