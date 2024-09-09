В Ростове-на-Дону прошла гонка с препятствиями для детей

— Мы создаем условия для наших детей, чтобы они росли здоровые, как в физическом, так и душевном и духовном планах. Спортивная работа с детьми — это не просто мышцы и выносливость, но и общение. Мы погружаем ребенка в эту среду и пытаемся своими скромными силами сделать так, чтобы наши дети были лучше, чем мы, — пояснил Николай Бритвин.