В Ростове-на-Дону прошла гонка с препятствиями для детей

В первую субботу сентября в парке им. 70-летия Победы Суворовского района Ростова-на-Дону прошел детско-юношеский забег с препятствиями «Казаки». Для соревнований использовалась велобеговая трасса «Горный манеж», которая приспособлена для проведения трейловых забегов, гонок с препятствиями и других подобных турниров.
Забег проходил в двух вариантах — «Гонка» и «Суперниндзя-100». В первом формате нужно было на скорость преодолеть дистанцию с 11 препятствиями длиной два километра. А во втором участники должны были преодолеть стометровку с шестью препятствиями на пути.
Спортсмены были разбиты на группы: 9−11 лет, 12−14 лет и 15−17 лет, отдельно мальчики и девочки. Они должны были пройти большие и малые рампы, горки, стенки и различные рукоходы с кольцами и другими навесными элементами.
— Я регулярно занимаюсь спортом. В основном это гонка с препятствиями и функциональное многоборье. С гонки «Казаки» у меня уже есть награды — это два вторых места и одно третье. Хотелось бы стать победителем. Мне очень нравится этот вид спорта, — поделилась участница Алина Каледа.
По словам президента региональной федерации гонок с препятствиями Николая Бритвина, основная цель проводимых соревнований в том, чтобы сделать наших детей лучше.
— Мы создаем условия для наших детей, чтобы они росли здоровые, как в физическом, так и душевном и духовном планах. Спортивная работа с детьми — это не просто мышцы и выносливость, но и общение. Мы погружаем ребенка в эту среду и пытаемся своими скромными силами сделать так, чтобы наши дети были лучше, чем мы, — пояснил Николай Бритвин.
Отметим, что организатором соревнований традиционно выступила федерация гонок с препятствиями Ростовской области и спортивный клуб «Суворов», а поддержку мероприятию оказал застройщик Суворовского района ВКБ Новостройки.
Все финалисты гонки получили дизайнерскую медаль участника. А победителям турнира были вручены грамоты и сертификаты на индивидуальный пошив спортивной формы. Лидеры же в формате «Суперниндзя-100» выиграли денежные призы.