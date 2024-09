Авторы песен Бендж Пасек и Джастин Пол получили статус EGOT

Дуэт по написанию песен Бендж Пасек и Джастин Пол присоединились к престижному клубу EGOT, выиграв премию «Эмми» за композицию Which of the Pickwick Triplets Did It? (2023), прозвучавшую в сериале «Убийства в одном здании» (2021-…). Песня написана в соавторстве с Марком Шейманом и Скоттом Уиттманом.