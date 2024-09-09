«Удача обязательно придет»: нижегородка выиграла более 9 млн рублей в трех лотереях за год

Татьяна из Нижегородской области выиграла более 9 млн рублей в трех лотереях за год, сообщают организаторы лотереи.
Нижегородка впервые купила лотерейный билет после крупного выигрыша брата приятельницы. Осенью 2023 года он обогатился благодаря лотерее на 100 тысяч рублей. С тех пор Татьяна тоже время от времени покупает билеты.
Первый выигрыш произошел в феврале. Женщина одна сидела дома и смотрела телевизор, когда пришло сообщение о выигрыше. Татьяна угадала все 5 чисел и получила 1,8 млн рублей.
Уже в мае нижегородка второй раз выиграла крупную сумму — 5,2 млн рублей в онлайн-лотерее. За полчаса до розыгрыша Татьяна заполнила счастливый билет и ушла в парикмахерскую.
«Когда уже вышла, посмотрела телефон — а там такое сообщение! Прибежала домой счастливая, мне не верили родные, а я и сама не думала, что такое может произойти дважды», — вспоминает счастливица.
Третий выигрыш в 2,1 млн рублей нижегородка восприняла спокойнее.
«Планировала ставить не более 1 тысячи рублей, но чувствовала, что ещё цифры идут, так что осмелилась расширить до 7 тысяч — этот билет и сработал», — рассказала она.
Выигранные деньги Татьяна планирует потратить на недвижимость — покупку квартиры для внучки на будущее. Часть средств она оставит на покупку новых лотерейных билетов.
«Главное — верить и не сдаваться. Удача обязательно придёт», — заключила нижегородка.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская семья поделилась историей 5‑миллионного выигрыша своего дедушки.