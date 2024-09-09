Под Ростовом пограничники задержали улов на 7,5 млн рублей

В Ростовской области крупный улов попал на удочку силовиков. Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по региону, сотрудникам ведомства удалось задержать нарушителей, которые незаконно перевозили рыбу частиковых видов. В их авто нашли пластиковую тару с судаком, пиленгасом, лещом и таранью.
Так, общий вес составил около полутора тонн. А по предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам составил свыше 7,5 млн рублей.
В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся расследования. И по их результатам будет решаться вопрос об ответственности нарушителей, в том числе — возбуждении уголовного дела.