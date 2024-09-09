Губернатор Иркутской области наградил участников конкурса «Алтаргана-2024»

В этом году фестиваль проходил в Монголии. Всего состоялось 14 конкурсов, шесть спортивных программ, прошли концерты и выставки. Более 50 тысяч человек из России, Китая, Монголии и десятков других стран получили возможность побывать на, деловых, научных, молодежных программах, а также на интерактивных мероприятиях.