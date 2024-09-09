Губернатор Иркутской области наградил участников конкурса «Алтаргана-2024»

Губернатор Иркутской области вручил благодарственные письма 39 участникам всемирного бурятского фестиваля «Алтаргана-2024». Их старания отметили, так как они успешно представили регион, внесли свой вклад в сохранение национальной самобытности и популяризировали традиции бурятской культуры. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве области.
— «Алтаргана» — уникальное мероприятие по возрождению, сохранению и развитию традиционной культуры бурятского народа. Начав свою историю как праздник бурятской песни, фестиваль перерос в масштабное международное событие. Буряты из нескольких стран собираются раз в два года, чтобы почувствовать духовное единство своего народа, — отметил Игорь Кобзев.
В этом году фестиваль проходил в Монголии. Всего состоялось 14 конкурсов, шесть спортивных программ, прошли концерты и выставки. Более 50 тысяч человек из России, Китая, Монголии и десятков других стран получили возможность побывать на, деловых, научных, молодежных программах, а также на интерактивных мероприятиях.
Приангарье представляли 132 участника творческих конкурсов и 28 спортсменов. Они приняли участие в соревнованиях, труды многих отметили наградами. В творческих номинациях представители области получили 20 медалей: три золотых, девять серебряных и восемь бронзовых. Они стали призерами в конкурсах работ народно-художественных промыслов, показали себя как певцы, фотографы, модельеры, режиссеры и журналисты. Лауреатом конкурса красавиц «Дангина» стала представительница Осинского района Зоя Хартанова.
Спортсмены тоже отличились: привези пять медалей в соревнованиях по бурятской борьбе, стрельбе из лука и бурятских шахматах. Следующий фестиваль проведут в Бурятии в 2026 году.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Иркутской области перевела мошенникам больше миллиона, так как боялась уголовной ответственности.