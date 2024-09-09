Первый китайский сезон реалити-шоу «Вызов» выходит на ТВ

«Мне плевать вообще, как я выгляжу, я не контролирую речь, я настоящий. Я всегда говорил людям: не нравится — не общайтесь. Я не боюсь за свою репутацию. Раз все выбирают тактику героев, кто-то должен быть антигероем. Пускай это буду я, тем более, что я по типажу подхожу, — сказал Ершов. — Если бы я был блондином, китайцы относились бы ко мне с бОльшим доверием, а так — побаиваются. Я научил свою партнершу из Китая отличать “лево”, “право”, “вперед” и “назад”.