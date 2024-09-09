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В Казани на Кремлевской набережной детскую площадку признали опасной

Прокуратура потребовала устранить выявленные на ней нарушения.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Вахитовского района Казани потребовала устранить нарушения безопасности на детской площадке на Кремлевской набережной. Проверка показала, что конструкции находятся в неудовлетворительном состоянии и имеют повреждения.

Надзорное ведомство обязало директора ООО «КОАСТ» устранить нарушения, которые могут повлечь получению детьми травм. По итогу детскую площадку демонтировали, маленькую детскую горку отремонтировали, а горку «Маяк» закрыли на ремонт, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Ранее в Казани за дрифт в центре города оштрафовали 21-летнего водителя BMW.

Прокуратура