Состав городской думы Таганрога обновился на 40%

Состав городской думы Таганрога обновится более чем на 40% после голосования, которое провели с 6 по 8 сентября 2024 года.
По данным Облизбиркома, 23 депутатских кресла заняли представители партии «Единая Россия», также были избраны кандидат от партии «Новые люди» и самовыдвиженец. Явка составила 18,09%.
Предварительный список депутатов, победивших на муниципальных выборах:
— округ № 1 — Николай Московченко («Единая Россия»);
— округ № 2 — Наталья Кириенко («Единая Россия»);
— округ № 3 — Елена Сирота («Единая Россия»);
— округ № 4 — Константин Харченко (самовыдвижение);
— округ № 5 — Алла Колоскова («Единая Россия»);
— округ № 6 — Руслан Стукань («Единая Россия»);
— округ № 7 — Александр Самойленко («Единая Россия»);
— округ № 8 — Валерий Селиванов («Единая Россия»);
— округ № 9 — Олег Тимохин («Единая Россия»);
— округ № 10 — Андрей Галенков («Единая Россия»);
— округ № 11 — Оксана Утёсова («Единая Россия»);
— округ № 12 — Евгений Таран («Единая Россия»);
— округ № 13 — Владимир Лаптев («Единая Россия»);
— округ № 14 — Яна Колесникова («Единая Россия»);
— округ № 15 — Илья Белик («Единая Россия»);
— округ № 16 — Денис Рудь («Единая Россия»);
— округ № 17 — Роман Корякин («Единая Россия»);
— округ № 18 — Алексей Лукашов («Единая Россия»);
— округ № 19 — Артем Водолазкин («Единая Россия»);
— округ № 20 — Александр Цветков («Единая Россия»);
— округ № 21 — Алексей Полубояров («Единая Россия»);
— округ № 22 — Оксана Муразян («Единая Россия»);
— округ № 23 — Андрей Стонога («Единая Россия»);
— округ № 24 — Алексей Шестериков («Новые люди»);
— округ № 25 — Сергей Ренжигло («Единая Россия»).
По данным городской думы Таганрога, на новый срок переизбрали 14 человек.
Напомним, таганрогская гордума имеет полномочия по решению вопросов местного значения и состоит из 25 депутатов, избираемых по одномандатным округам на пятилетний срок.