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В Волгоградской области с 10 сентября зарядят дожди

Синоптики прогнозируют два дождливых дня в Волгоградской области.

Сейчас в Олбани: +17° 2 м/с 63% 756 мм рт. ст. +13°

Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, небольшие дожди пройдут в регионе во вторник, 10 сентября, и в среду, 11 сентября. Осадки в регионе могут сопровождаться ветром, скорость порывов которого порой достигнет 20 метров в секунду.

Но, несмотря на дожди, в Волгоградской области будет достаточно тепло. 10 и 11 сентября прогнозируется до +30, а в четверг — даже +33. А вот в ближайшие ночи местами в регионе температура может опуститься до +9. Но это, к счастью, не на всей территории региона. Например, в Волгограде ночи будут относительно комфортными — от +16 до +18 градусов.