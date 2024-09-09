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«Авиашоу, модный показ и кошачий спектакль»: в выходные в Зеленоградске отметят День города

Праздник пройдёт 14 и 15 сентября.

В Зеленоградске 14—15 сентября отметят День города. Праздничную программу опубликовали на официальном сайте администрации муниципалитета.

Основные мероприятия планируют на субботу, 14 сентября. В этот день в Зеленоградске пройдут мастер-классы по живописи, приготовлению марципановых сладостей и по гиревому спорту. Для жителей и гостей города организуют праздничные концерты, фестиваль уличных музыкантов, световое и авиашоу, а также модный показ. На празднике можно будет посетить экскурсии, выставки и спортивные турниры. С полной программой Дня города можно ознакомиться на сайте администрации Зеленоградска.

14 сентября

Главная сцена на площади «Роза ветров»

  • 10:00 — «Зарядка со звездой» с Алексеем Крупняковым;
  • 10:15 — фестиваль боевых искусств;
  • 11:00 — праздничная зумба;
  • 12:00 — старт велопробега;
  • 12:15 — выступление группы «А-Трим»;
  • 14:00—14:30 — торжественное открытие Дня города;
  • 15:30—16:30 — выступление Калининградского областного музыкального театра;
  • 16:30—17:30 — выступление группы «Громче»;
  • 19:00—20:15 — модный показ «Дыхание ветра»;
  • 20:15—21:30 — праздничная шоу-программа, световое шоу.

Пляж, променад и акватория моря в районе площади

  • 10:00 — презентационные площадки сёрфинга, дайвинга, кайтсёрфинга и сапов;
  • 11:00 — мастер-класс по армрестлингу и гиревому спорту;
  • 13:00 — шоу гидроциклов и флайбордов;
  • 13:30 — авиашоу.

Зеленоградский краеведческий музей

  • 12:00 — «Кошачий спектакль» во дворе музея;
  • 16:00 — дефиле с демонстрацией авторских головных уборов от Ирины Жевако во дворе музея;
  • 16:00 — пленэр на балконе музея «Портрет дамы в шляпе»;
  • 16:00 — выставка «Кото-камбала или символы нашего города» на боковой стене музея;
  • 16:00 — мастер-классы по живописи в арт-подвале.

Зеленоградская городская библиотека, сквер королевы Луизы

  • 13:00—14:00 — экскурсия по арт-фойе «Легенды старого города в скульптурах Людмилы Богатовой»;
  • 14:00—15:00 — экскурсия по экспозиции «Тепло родного очага»;
  • 12:00—13:00 — концерт «Мелодии осеннего города»;
  • 12:00—13:00 — встреча с участниками литературного объединения «Балтийские зори»;
  • 15:00—16:00 — музыкально-поэтическая программа Александры Гиляровой;
  • 10:00—17:00 — выставка творческих работ и мастер-классы «Сувениры русской Прибалтики»;
  • 10:00—17:00 — выставка работ зеленоградских художников «Осенний вернисаж»;
  • 10:00—17:00 — показ документальных фильмов.

Информационно-туристический центр

  • 12:00 — мастер-класс по созданию марципановых сладостей;
  • 13:30 — бесплатная пешеходная экскурсия по городу.

Городская площадь, аллея Дружбы

  • 12:00—15:00 — концертно-развлекательная площадка;
  • 15:00—18:00 — мастер-классы и выступления по капоэйре, сёрф-скейт площадка, DJ-шоу.

Курортный проспект

  • 14:00—17:00 — фестиваль уличных музыкантов;
  • 14:00—17:00 — художественные мастер-классы в районе галереи под открытым небом.

15 сентября

  • 12:00 — детский турнир по футболу на спортивной площадке «Песчанка» на улице Крылова;
  • 18:00—21:00 — профессиональные бои по смешанным единоборствам ММА на главной сцене на площади «Роза ветров».

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