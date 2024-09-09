«Авиашоу, модный показ и кошачий спектакль»: в выходные в Зеленоградске отметят День города

В Зеленоградске
Основные мероприятия планируют на субботу, 14 сентября. В этот день в Зеленоградске пройдут мастер-классы по живописи, приготовлению марципановых сладостей и по гиревому спорту. Для жителей и гостей города организуют праздничные концерты, фестиваль уличных музыкантов, световое и авиашоу, а также модный показ. На празднике можно будет посетить экскурсии, выставки и спортивные турниры. С полной программой Дня города можно ознакомиться на сайте администрации Зеленоградска.
14 сентября
Главная сцена на площади «Роза ветров»
- 10:00 — «Зарядка со звездой» с Алексеем Крупняковым;
- 10:15 — фестиваль боевых искусств;
- 11:00 — праздничная зумба;
- 12:00 — старт велопробега;
- 12:15 — выступление группы «А-Трим»;
14:00—14:30— торжественное открытие Дня города; 15:30—16:30— выступление Калининградского областного музыкального театра; 16:30—17:30— выступление группы «Громче»; 19:00—20:15— модный показ «Дыхание ветра»; 20:15—21:30— праздничная шоу-программа, световое шоу.
Пляж, променад и акватория моря в районе площади
- 10:00 — презентационные площадки сёрфинга, дайвинга, кайтсёрфинга и сапов;
- 11:00 — мастер-класс по армрестлингу и гиревому спорту;
- 13:00 — шоу гидроциклов и флайбордов;
- 13:30 — авиашоу.
Зеленоградский краеведческий музей
- 12:00 — «Кошачий спектакль» во дворе музея;
- 16:00 — дефиле с демонстрацией авторских головных уборов от Ирины Жевако во дворе музея;
- 16:00 — пленэр на балконе музея «Портрет дамы в шляпе»;
- 16:00 — выставка «Кото-камбала или символы нашего города» на боковой стене музея;
- 16:00 — мастер-классы по живописи в арт-подвале.
Зеленоградская городская библиотека, сквер королевы Луизы
13:00—14:00— экскурсия по арт-фойе «Легенды старого города в скульптурах Людмилы Богатовой»; 14:00—15:00— экскурсия по экспозиции «Тепло родного очага»; 12:00—13:00— концерт «Мелодии осеннего города»; 12:00—13:00— встреча с участниками литературного объединения «Балтийские зори»; 15:00—16:00— музыкально-поэтическая программа Александры Гиляровой; 10:00—17:00— выставка творческих работ и мастер-классы «Сувениры русской Прибалтики»; 10:00—17:00— выставка работ зеленоградских художников «Осенний вернисаж»; 10:00—17:00— показ документальных фильмов.
Информационно-туристический центр
- 12:00 — мастер-класс по созданию марципановых сладостей;
- 13:30 — бесплатная пешеходная экскурсия по городу.
Городская площадь, аллея Дружбы
12:00—15:00— концертно-развлекательная площадка; 15:00—18:00— мастер-классы и выступления по капоэйре, сёрф-скейт площадка, DJ-шоу.
Курортный проспект
14:00—17:00— фестиваль уличных музыкантов; 14:00—17:00— художественные мастер-классы в районе галереи под открытым небом.
15 сентября
- 12:00 — детский турнир по футболу на спортивной площадке «Песчанка» на улице Крылова;
18:00—21:00— профессиональные бои по смешанным единоборствам ММА на главной сцене на площади «Роза ветров».
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