«Авиашоу, модный показ и кошачий спектакль»: в выходные в Зеленоградске отметят День города

Основные мероприятия планируют на субботу, 14 сентября. В этот день в Зеленоградске пройдут мастер-классы по живописи, приготовлению марципановых сладостей и по гиревому спорту. Для жителей и гостей города организуют праздничные концерты, фестиваль уличных музыкантов, световое и авиашоу, а также модный показ. На празднике можно будет посетить экскурсии, выставки и спортивные турниры. С полной программой Дня города можно ознакомиться на сайте администрации Зеленоградска.