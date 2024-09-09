Два пожара началось в Иркутской области 7 сентября из-за короткого замыкания

Короткое замыкание стало причиной сразу нескольких пожаров в Иркутской области. Так, 7 сентября в 10:37 загорелся садовый дом и хозяйственные постройки в СНТ «Химик» в Братске. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.
Предварительно специалисты установили, что причиной разбушевавшегося пламени стало короткое замыкание холодильника. Пострадала 72-летняя женщина. Она получила ожоги лица и предплечья, врачи оказали необходимую помощь.
Помимо этого, 7 сентября 12 человек эвакуировались из-за пожара, который начался в административном здании на улице Петрова в Иркутске. Пламя охватило складское помещение магазина пряжи на площади 56 квадратных метров.
— Сообщение поступило в 12:25. К месту были направлены пять единиц техники и 18 человек. На момент их прибытия задымление наблюдалось в окнах второго этажа здания. Работали три звена газодымозащитной службы, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В этом случае причиной разбушевавшегося огня стало короткое замыкание электропроводки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что участники фестиваля «Алтаргана-2024» получили благодарственные письма от губернатора Иркутской области.