Возрожденный арт-трамвай запустят в Нижнем Новгороде 28 сентября

Напомним, «Арт-трамвай» запустили летом 2022 года к 126-летию со дня запуска первого трамвая в городе. Проект реализовали на средства президентского гранта фонда культурных инициатив — 2 млн рублей. Весной прошлого года автор проекта узнала, что арты на трамвае закрасили во время капремонта перед летним сезоном. Позже арт-объект решили восстановить: власти выделили трамвай и средства на его оформление.