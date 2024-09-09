Возрожденный арт-трамвай запустят в Нижнем Новгороде 28 сентября

Об этом сайту pravda-nn.ru рассказала автор проекта Ася Голубева.
В этот день гости арт-трамвая смогут послушать концерт и барабанное шоу на Черном пруду, а также посетить лекторий, воркшоп и интерактивную игру во время трех заездов. Полная программа открытия дома искусства на колесах будет известна в конце недели. 0+
Арт-трамвай будет работать как передвижная арт-резиденция и выставочное пространство. Первая экспозиция будет посвящена проекту «Тима — осознанное граффити», команда которого закрашивает рекламу запрещенных веществ и нецензурную лексику на фасадах домов, нанося поверх них пиксель-арты в виде матрешек. Ознакомиться с работами зрители смогут с помощью QR-кодов.
До зимы арт-трамвай будет регулярно курсировать по городу с мастер-классами и лекциями в рамках фестиваля «Минин Мол». Всего запланированы более 30 мероприятий и выставки работ 45 художников. Маршрут передвижной резиденции пока неизвестен.
Подготовительные работы и закупка материалов с инструментами для возрождения проекта начались еще в феврале. На воссоздание арт-объекта выделили более 1,5 млн рублей. К росписи художники приступили 25 марта. Полностью работы завершились в середине мая.
В обновленном арт-трамвае будет работать первая в России мобильная арт-резиденция. Проект резиденции выиграл грант «Взгляд в будущее» на размещение рекламы на билбордах по Нижнему Новгороду и Семенову. Десятисекундный ролик о передвижной арт-резиденции транслировали еще осенью.
Напомним, «Арт-трамвай» запустили летом 2022 года к 126-летию со дня запуска первого трамвая в городе. Проект реализовали на средства президентского гранта фонда культурных инициатив — 2 млн рублей. Весной прошлого года автор проекта узнала, что арты на трамвае закрасили во время капремонта перед летним сезоном. Позже арт-объект решили восстановить: власти выделили трамвай и средства на его оформление.