На Западе рассказали о появлении «мини-России» в Сербии

Агентство отмечает, что в Германию уехало не меньшее количество граждан РФ, однако их присутствие наиболее остро ощущается в Белграде, чье население составляет менее двух миллионов человек. Так, говорится в материале, в сербской столицы появились клубы, детские сады и медицинские учреждения, принадлежащие россиянам. Переехавшие россияне покупают еду в магазинах соотечественников, российские музыкальные группы, исполнители и комики выступают в российских клубах, а художники демонстрируют свои работы в галереях, которыми владеют граждане РФ.