Жители пригорода Анапы сняли на видео крупный град

Непогода в виде дождя и града продолжалась в станице около получаса. Местами куски льда достигали размеров крупного ореха.



Согласно прогнозу Краснодарского центра гидрометеорологии, 9 и 10 сентября в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также усиление ветра до 23 м/с. На участке побережья от Анапы до Магри есть вероятность формирования смерчей над морем, а дополнительное насыщение грунта может привести к его просадке и сходу оползней.



Мэрия Анапы также предупредила местных жителей и туристов о необходимости соблюдать меры безопасности и обратила внимание на возможность экстренной связи через телефон единой горячей линии: 112.