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Жители пригорода Анапы сняли на видео крупный град

Жители пригорода Анапы засняли крупный град, который обрушился 9 сентября на станицу Гостагаевскую.

Сейчас в Олбани: +17° 2 м/с 63% 756 мм рт. ст. +13°

В соцсетях появились ролики, на которых видно, как с неба падает град размером с перепелиное яйцо. Автор ролика отметил: «Крупнейший град просто валил с неба. Даже не знаю, с чем сравнить. Не с куриное яйцо, конечно, но очень крупный».

Непогода в виде дождя и града продолжалась в станице около получаса. Местами куски льда достигали размеров крупного ореха.

Согласно прогнозу Краснодарского центра гидрометеорологии, 9 и 10 сентября в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также усиление ветра до 23 м/с. На участке побережья от Анапы до Магри есть вероятность формирования смерчей над морем, а дополнительное насыщение грунта может привести к его просадке и сходу оползней.

Мэрия Анапы также предупредила местных жителей и туристов о необходимости соблюдать меры безопасности и обратила внимание на возможность экстренной связи через телефон единой горячей линии: 112.