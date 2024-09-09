Дженни из BLACKPINK выпустит новый сольный релиз в октябре этого года

Дженни первой из участниц BLACKPINK дебютировала отдельно от группы в ноябре 2018 года с синглом SOLO. Ее последний сольный релиз You & Me вышел в 2023 году. В декабре прошлого года певица объявила, что создала собственный лейбл OA (ODD ATELIER).