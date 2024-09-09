Татарстан под влиянием малоподвижного антициклона: Гидрометцентр сообщил о 28-градусной жаре на этой неделе

На погоду в республике сейчас влияет обширный малоподвижный антициклон, который накрыл большую часть Европейской территории России.
«В связи с этим характерна большая разница температур дня и ночи. В ночные часы, в условиях радиационного выхолаживания воздуха, местами образуются туманы. В дневные часы он хорошо прогревается», — рассказали в Гидрометцентре Татарстана.
Там сообщили, что на этой неделе, а именно в ближайшие дни — 10 и 12 сентября, республика будет под влиянием западной периферии антициклона. Сильных дождей не предвидится. Во вторник ночью ожидается от +10 до +17 градусов, а днем температура воздуха будет в пределах от +23 до +28.
Также тепло и без осадков, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, будет в пятницу (13 сентября) и субботу (14 сентября). Воздух днем прогреется до +26 градусов.