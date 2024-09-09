Татарстан под влиянием малоподвижного антициклона: Гидрометцентр сообщил о 28-градусной жаре на этой неделе

Там сообщили, что на этой неделе, а именно в ближайшие дни — 10 и 12 сентября, республика будет под влиянием западной периферии антициклона. Сильных дождей не предвидится. Во вторник ночью ожидается от +10 до +17 градусов, а днем температура воздуха будет в пределах от +23 до +28.