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Татарстан под влиянием малоподвижного антициклона: Гидрометцентр сообщил о 28-градусной жаре на этой неделе

Гидрометцентр Татарстана сообщил о 28-градусной жаре на этой неделе.

Сейчас в Олбани: +17° 2 м/с 63% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

На погоду в республике сейчас влияет обширный малоподвижный антициклон, который накрыл большую часть Европейской территории России.

«В связи с этим характерна большая разница температур дня и ночи. В ночные часы, в условиях радиационного выхолаживания воздуха, местами образуются туманы. В дневные часы он хорошо прогревается», — рассказали в Гидрометцентре Татарстана.

Там сообщили, что на этой неделе, а именно в ближайшие дни — 10 и 12 сентября, республика будет под влиянием западной периферии антициклона. Сильных дождей не предвидится. Во вторник ночью ожидается от +10 до +17 градусов, а днем температура воздуха будет в пределах от +23 до +28.

Также тепло и без осадков, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, будет в пятницу (13 сентября) и субботу (14 сентября). Воздух днем прогреется до +26 градусов.