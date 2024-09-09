Олбани
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аркаим: загадка Уральской степи

Среди безмолвных просторов Южного Урала, где степи встречаются с горами, скрывается одна из самых загадочных находок, которые когда-либо были сделаны в XX веке — Аркаим.

Борис Разумовский
Автор Новости Mail
Степь, где располагался город Аркаим.
Источник: Фото Станислава Панченко

Этот древний город, основанный представителями синташтинской культуры в каменном веке, примерно в XXI—XVII вв.еках до нашей эры. Это не просто город, а целое поселение или даже «мегаполис» древности. По разным оценкам в нем могли проживать от 700 до 1300 человек — внушительные цифры для каменного века.

Древний город и его устройство

Макет Аркаима
Источник: Фото Валерии Чараевой

Планировка города удивляет своей необычностью и продуманностью. В древности поселение было окружено двумя кольцевыми стенами. Внутри них находились жилые дома и хозяйственные постройки. В центре города располагалась площадка, которая могла использоваться для общественных собраний или ритуалов.

Аркаим был окружён четырьмя проходами, ориентированными по сторонам света. Основной проход был направлен на запад. Жилища расположены в два кольца: внешнее кольцо имело диаметр 39−40 метров, а внутреннее — 27 метров. Это наводит на мысль, что Аркаим мог быть не только городом, но и древней обсерваторией, где люди изучали небесные тела и их влияние на жизнь на Земле.

Тайны и легенды Аркаима

Деревянные строения древнего города Аркаим.
Источник: Фото Станислава Панченко

С момента открытия в 1971 году Аркаим окружён множеством мифов и загадок. Одна из самых популярных версий гласит, что Аркаим был центром древней высокоразвитой цивилизации, которая обладала знаниями, превосходящими наши современные представления. Уфологи считают, что это место — одно из «мест силы», где сходятся энергетические потоки Земли, и что именно поэтому оно притягивает людей с особыми способностями.

Есть и более смелые теории, утверждающие, что Аркаим являлся древней столицей ариев (славян), однако официальных подтверждений им не было найдено.

В эзотерических представлениях об Аркаиме выделяются две идеи: о славянском происхождении «синташтинцев» и о высоком уровне их технологического и духовного развития. «Древние арии», даже если не рассматривать их как представителей определённой национальности, воспринимаются как хранители «сакрального знания», которое в настоящее время забыто и непонятно для большинства людей. Однако эти идеи не соответствуют научным данным.

Водоем протекает на месте бывшего города.
Источник: Фото Станислава Панченко

Аркаим считается «местом силы», «прародиной» славян, индоевропейцев или арийцев. Согласно предположениям эзотериков, уровень развития аркаимской «цивилизации» был значительно выше, чем принято считать.

В рамках арийского мифа Аркаим и похожие на него памятники Южного Урала отождествляются со славянами. Согласно этой точке зрения, славяне переселились с Урала в благодатный край. Приверженцы теории считают Южный Урал источником ведических верований и местом возникновения древнейшей в мире государственности.

Все эти теории не имеют научного подтверждения, но подогревают интерес к Аркаиму и его мистической природе.

Эзотерика и современный культ

Археологический памятник из камней.
Источник: Фото Станислава Панченко

Сегодня Аркаим стал не только точкой притяжения археологов, но и местом паломничества последователей различных эзотерических учений. Здесь проводятся мистические обряды, медитации и ритуалы, призванные раскрыть тайны Вселенной и помочь обрести внутреннюю гармонию. Экстрасенсы, шаманы и другие восприимчивые к силе люди утверждают, что, находясь в Аркаиме, они ощущают особую энергетику, которая помогает им в духовных поисках.

Наследие Аркаима

Памятник, установленный на месте Аркаима.
Источник: Фото Станислава Панченко

Аркаим — это не просто археологическая находка, а окно в глубины древности, позволяющее прикоснуться к тайнам наших предков. Что они знали, что пытались передать через века и почему их город был построен с такой тщательностью? Ответы на эти вопросы, возможно, так и останутся загадкой, однако это только усиливает интерес к мистической атмосфере древнего места.

В Аркаиме можно ощутить связь с чем-то древним и могущественным и осознать, что наша история полна тайн, которые еще только предстоит разгадать.

Быки из сена в Аркаиме.
Источник: Фото Станислава Панченко