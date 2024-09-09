Аркаим: загадка Уральской степи

Аркаим — это не просто археологическая находка, а окно в глубины древности, позволяющее прикоснуться к тайнам наших предков. Что они знали, что пытались передать через века и почему их город был построен с такой тщательностью? Ответы на эти вопросы, возможно, так и останутся загадкой, однако это только усиливает интерес к мистической атмосфере древнего места.