В Минздраве Татарстана не подтвердили информацию о смерти от лихорадки Западного Нила

На сегодняшний день стационарную помощь продолжают получать шесть пациентов с ЛЗН, в том числе в тяжелом состоянии.
Ранее в СМИ распространилась информация о смерти двух человек от лихорадки Западного Нила.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что со временем число регистраций заболевания лихорадкой Западного Нила в России будет увеличиваться из-за развития систем диагностики и мониторинга заболевания. По ее словам, ситуация с заболеваемостью не ухудшалась.
«На сегодняшний день по лихорадке Западного Нила эпидемиологических рисков ухудшения ситуации нет и не было все лето. Мы не вводили никаких специальных мер».