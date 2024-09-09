В Ростовской области подвели итоги регионального этапа конкурса среди организаций с высокой социальной эффективностью

Отметим, что Ростовская АЭС оказывает поддержку различным благотворительным проектам в сфере образования и здравоохранения, культуры и спорта, социальной сфере. За последние три года на эти цели было выделено около 400 миллионов рублей. 70% из этих средств было направлено на улучшение качества обслуживания пациентов, модернизацию и оснащение современным оборудованием медицинских учреждений г. Волгодонска. А в 2024 году сформированный бюджет на социальные инвестиции превысил 100 млн рублей.