В Ростовской области подвели итоги регионального этапа конкурса среди организаций с высокой социальной эффективностью

В Ростовской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности — 2024». Лучшим предприятием в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий» была признана Ростовская АЭС.
Как рассказал заместитель директора атомной станции Михаил Рябышев, в этом году предприятие принимало участие в конкурсе не первый раз. И в 2022 году АЭС уже становилась победителем в этой номинации.
— Первостепенное внимание мы уделяем вопросам производственной безопасности и охраны труда, развитию персонала и социального потенциала. Безусловно, как крупный налогоплательщик и работодатель атомная станция играет значимую роль в развитии территории присутствия, — подчеркнул Михаил Рябышев.
Отметим, что Ростовская АЭС оказывает поддержку различным благотворительным проектам в сфере образования и здравоохранения, культуры и спорта, социальной сфере. За последние три года на эти цели было выделено около 400 миллионов рублей. 70% из этих средств было направлено на улучшение качества обслуживания пациентов, модернизацию и оснащение современным оборудованием медицинских учреждений г. Волгодонска. А в 2024 году сформированный бюджет на социальные инвестиции превысил 100 млн рублей.
НАША СПРАВКА.
Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» устраивается ежегодно с 2000 года. Его целью является привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа, распространение положительного опыта предприятий и развитие форм социального партнерства.