Глава СК попросил об аресте экс-председателя Ленинского районного суда Ростова

Решение относительно запроса на арест бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону вынесут 16 сентября 2024 года на заседании Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС). Об говорится на сайте инстанции.
При этом уточняется, что за согласием на арест представителя ростовской Фемиды обратился председатель СК России Александр Бастрыкин.
Напомним, в мае 2024 года представители ВККС уже поддержали решение о возбуждении уголовного дела в отношении экс-председателя районного суда. Предварительно, разбирательства могут быть связаны с получением взятки, но официального подтверждения этой информации не имеется.