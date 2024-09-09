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Последние новости к вечеру 9 сентября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 9 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 9 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 9 сентября 2024 года.

Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине

Ключевым вопросом является соблюдение прав русскоговорящих людей, заявил глава МИД РФ. Когда будет готовность защищать их права, будет легко договориться о месте переговоров, сказал Лавров.

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

Самолет-амфибия «Алекс-251» разбился в Рузском районе Московской области. Погибли два члена экипажа. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Путин наделил главу Минобороны новыми полномочиями

Глава МО РФ сможет устанавливать порядок допуска к гостайне в подведомственных структурах. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовых актов.

СМИ: Орбан анонсировал значимое мероприятие по Украине

Премьер Венгрии анонсировал «заметное» мероприятие в рамках мирной инициативы по Украине. По его словам, оно будет в сентябре. Однако Виктор Орбан не раскрыл никаких подробностей, передает портал ATV.

Россияне пожаловались на невозможность зарегистрировать Google-аккаунт

Компания по неизвестным причинам запретила создавать аккаунты с привязкой к номерам РФ. Связано ли это с вступающими в силу 12 сентября санкциями Минфина США, неизвестно. Это может быть технический сбой на стороне Google.