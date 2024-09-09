Последние новости к вечеру 9 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 9 сентября 2024 года.
Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
Самолет-амфибия «Алекс-251» разбился в Рузском районе Московской области. Погибли два члена экипажа. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Путин наделил главу Минобороны новыми полномочиями
Глава МО РФ сможет устанавливать порядок допуска к гостайне в подведомственных структурах. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовых актов.
СМИ: Орбан анонсировал значимое мероприятие по Украине
Премьер Венгрии анонсировал «заметное» мероприятие в рамках мирной инициативы по Украине. По его словам, оно будет в сентябре. Однако Виктор Орбан не раскрыл никаких подробностей, передает портал ATV.
Россияне пожаловались на невозможность зарегистрировать Google-аккаунт
Компания по неизвестным причинам запретила создавать аккаунты с привязкой к номерам РФ. Связано ли это с вступающими в силу 12 сентября санкциями Минфина США, неизвестно. Это может быть технический сбой на стороне Google.