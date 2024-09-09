Новую сцену обустроили на бульваре Постышева в Иркутске

В Студенческом сквере в областном центре обустроили уличную сцену. На торжественное открытие пригласили всех желающих, посвятили мероприятие 60-летию бульвара Постышева. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Обустройством сквера занимаются уже несколько лет. До этого там сделали зоны для отдыха, привели в порядок дорожки, лестницу и мостик, восстановили часы. Площадка считается центральной в округе, там часто проводят различные мероприятия.
Проект по обустройству сцены победил прошлой осенью в народном голосовании. Во время работ там установили стационарную конструкцию из металлокаркаса с прожекторами. Также высадили деревья и кустарники.
— Новая сцена — отличный пример того, как жители города могут воплотить свои инициативы по развитию городской среды. Благодаря их активности появилось удобное место для проведения концертов, — отметил заместитель мэра — председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров.
Во время торжественного открытия гости смогли поучаствовать в различных конкурсах, выиграть призы и посмотреть на выступления творческих коллективов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 7 сентября случилось сразу два пожара, причиной которых стало короткое замыкание. 72-летняя женщина получила ожоги лица и предплечья.