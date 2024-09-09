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Еще два нижегородских бойца погибли в ходе СВО

Николай Свинцов из деревни Свинцово Шарангского округа и Михаил Усенков с Бора погибли в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщили в районных администрациях.

Николай Свинцов пошел на СВО добровольцем в 2022 году, был механиком-водителем танкового взвода. Погиб 30 мая 2024 года на 38-м году жизни. Прощание состоится 10 сентября, похоронят бойца на кладбище в селе Роженцово.

Михаил Усенков погиб в боях у города Константиновки. Больше информации о нем в администрации округа не предоставили.

Власти выразили соболезнования родным и близким погибших.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации утром 24 февраля 2022 года. Общие данные о потерях российской армии засекречены.