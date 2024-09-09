Еще два нижегородских бойца погибли в ходе СВО

Николай Свинцов пошел на СВО добровольцем в 2022 году, был механиком-водителем танкового взвода. Погиб 30 мая 2024 года на 38-м году жизни. Прощание состоится 10 сентября, похоронят бойца на кладбище в селе Роженцово.