Первое издание книги о Гарри Поттере было продано на торгах за $8,6 тыс

Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» было продано на торгах за £6,6 тыс. ($8,6 тыс). Об этом говорится в сообщении на сайте аукционного дома Richard Winterton Auctioneers.
Уточняется, что книга была куплена жительницей Бирмингема 27 лет назад за £3,5. Всё это время она хранила экземпляр дома.
«Книгу приобрел покупатель из Великобритании, участвовавший в торгах по телефону и заплативший £8 тыс. (цена лота вместе со сборами)», — говорится в сообщении.
Первый роман писательницы Джоан Роулинг не приняли десятки редакций, прежде чем в 1997 году издательство Bloomsbury напечатало всего 500 экземпляров «Философского камня». 300 книг из этого тиража разошлись по общественным библиотекам.
Ранее, 23 августа, британское издание The Telegraph сообщало, что в Великобритании на аукцион выставили пережившее пожар редкое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» с автографом автора Джоан Роулинг. Уточнялось, что в данном издании было выпущено всего 15 экземпляров книг, аукцион должен состояться в сентябре.
До этого, 10 июля, газета The Independent писало, что первая в оригинальной серии книга «Гарри Поттер и философский камень» ушла с молотка в Великобритании за £10,5 тыс. ($13,4 тыс.).