Первое издание книги о Гарри Поттере было продано на торгах за $8,6 тыс

Ранее, 23 августа, британское издание The Telegraph сообщало, что в Великобритании на аукцион выставили пережившее пожар редкое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» с автографом автора Джоан Роулинг. Уточнялось, что в данном издании было выпущено всего 15 экземпляров книг, аукцион должен состояться в сентябре.