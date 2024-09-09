10 способов улучшить отношения между мужчиной и женщиной — советы психолога

Когнитивная реструктуризация — это метод, который помогает изменить негативные мысли и убеждения о партнере или ситуации. Сначала человек учится замечать автоматические негативные мысли, такие как «он никогда меня не понимает». Затем он анализирует их на предмет достоверности и заменяет более конструктивными мыслями: например, «иногда он не слышит меня, но в других случаях он поддерживает». Этот метод помогает снизить уровень стресса и напряжения в отношениях.