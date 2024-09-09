В Кремле пожелали счастья Львовой-Беловой после сообщений о свадьбе с Малофеевым

«В этот день отмечается день Владимирской иконы Божьей Матери и вспоминают мучеников Адриана и Наталью. Эта пара вошла в историю именно благодаря тому, что всегда были вместе — и в радости, и в горе. Они тоже покровители брака, хотя у нас, традиционно, покровители брака Петр и Феврония. Возможно, это было приурочено именно к этим датам. В воскресенье венчаться можно, в принципе», — пояснил News.ru православный священник Сергей Сеньчуков.