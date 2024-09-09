Эминем выступит на открытии MTV Video Music Awards

Телеканал MTV объявил, что Эминем вернется на сцену VMA впервые с 2022 года. Тогда рэпер выступал со Снупп Доггом. В последний раз он открывал шоу в 2010 — вместе с Рианной они исполнили трек Love the Way You Lie (2010).
В этом году у Эминема восемь номинаций: «Артист года», «Видео года», «Лучший хип-хоп», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая режиссура», «Лучший монтаж», «Самое знаковое выступление» и «Песня лета», сообщает Variety.
В лайнапе премии также заявлены Анитта, Karol G, LL Cool J, Шон Мендес, Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон, GloRilla, Камила Кабельо, Рауль Алехандро, Бенсон Бун, Холзи, Ленни Кравиц и Лиса из BLACKPINK.
Премия пройдет 11 сентября.
Недавно стало известно, что Бендж Пасек и Джастин Пол получили статус EGOT, выиграв «Эмми» за композицию Which of the Pickwick Triplets Did It? (2023), прозвучавшую в сериале «Убийства в одном здании» (2021-…).