«Благодарю избирателей за большую поддержку!»: Александр Ищенко рассказал об итогах выборов на Дону

— Для меня это — кредит доверия, которое сейчас нужно оправдывать конкретными действиями в интересах избирателей не только 152 округа, но и всей Ростовской области. Я хочу поблагодарить коллег — однопартийцев. Они поддержали меня, выдвинули мою кандидатуру и помогали проводить кампанию. Хочу поблагодарить всех ребят — волонтеров, принимавших участие в этой кампании, работавших на участках. Хочу поблагодарить наших педагогов, работников социальной сферы и культуры. Они давали обратную связь и это были очень эмоциональные встречи, — рассказала Виктория Абрамченко.