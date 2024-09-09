«Благодарю избирателей за большую поддержку!»: Александр Ищенко рассказал об итогах выборов на Дону

В Ростовской области с 6 по 8 сентября проходили выборы разного уровня, от федерального до местного. Об их итогах в понедельник, 9 сентября, рассказал секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель донского Законодательного Собрания Александр Ищенко.
ВЫБИРАЛИ ДЕПУТАТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЕЙ.
В сентябре на Дону состоялись дополнительные выборы депутата Государственной Думы. Голосовали избиратели территорий Южного одномандатного избирательного округа № 152 — это Новочеркасск, Аксайский район, а также Ворошиловский и Первомайский районы Ростова. Большинство получила кандидат от «Единой России» Виктория Абрамченко, которую поддержали 75,73% проголосовавших. Она имеет большой опыт работы на федеральном уровне, а теперь вместе с другими депутатами-единороссами будет представлять Ростовскую область в Госдуме.
Также прошли несколько муниципальных избирательных кампаний. Избраны три новых состава гордум в Азове, Батайске и Таганроге. Прошли дополнительные выборы на вакантные мандаты в нескольких городах и районах.
— На этих выборах у кандидатов от «Единой России» — также убедительная победа. Мы получили 71 мандат из 87, — сообщил Александр Ищенко.
«ДЛЯ МЕНЯ ЭТО — КРЕДИТ ДОВЕРИЯ».
В свою очередь, Виктория Абрамченко поблагодарила жителей области.
— Для меня это — кредит доверия, которое сейчас нужно оправдывать конкретными действиями в интересах избирателей не только 152 округа, но и всей Ростовской области. Я хочу поблагодарить коллег — однопартийцев. Они поддержали меня, выдвинули мою кандидатуру и помогали проводить кампанию. Хочу поблагодарить всех ребят — волонтеров, принимавших участие в этой кампании, работавших на участках. Хочу поблагодарить наших педагогов, работников социальной сферы и культуры. Они давали обратную связь и это были очень эмоциональные встречи, — рассказала Виктория Абрамченко.
Александр Ищенко отметил, что Виктория Абрамченко полностью погрузилась в жизнь и вопросы территорий своего избирательного округа.
— Виктория Валериевна нашла ответы на вопросы, которые избиратели задавали на встречах, в социальных сетях и через депутатский корпус. Более того — по каждой проблеме, которая требует серьезного решения именно на федеральном уровне, найдены те или иные варианты будущего решения. Это очень ценно и важно, — сообщил Александр Валентинович.
МАСШТАБНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ.
Александр Ищенко выразил уверенность, что полученный высокий уровень поддержки позволит новому представителю Ростовской области в Госдуме выполнить все полученные наказы и заверил, что на региональном уровне для этого будет оказана необходимая поддержка.
— Нам очень повезло с Викторией Валериевной. Она много лет работает на федеральном уровне, более четырех лет являлась заместителем Председателя Правительства Российской Федерации. Уверен, что с ней Ростовская область получила реальное усиление своих позиций в Государственной Думе, — сказал глава донского парламента.
Виктория Абрамченко провела встречи и с депутатами региона в формате «депутатского треугольника», на которых депутаты городских дум, районных собраний, Законодательного Собрания определили ряд принципиальных тем, которые могут быть решены на федеральном уровне.
Новый депутат Госдумы назвала несколько масштабных инициатив, подготовленных совместно с донскими коллегами-депутатами. В частности, есть общее понимание, что транзитный транспорт следует вывести из таких городов как Ростов и Новочеркасск.
— Это большая проблема не только экологическая, она связана еще и с состоянием дорог и всем сопутствующим при большом транспортном потоке. Мы договорились, что будем обсуждать ее решение в качестве законодательной инициативы, — уточнила Виктория Абрамченко.
Еще одна инициатива касается обращения с отходами. В настоящее время региональный оператор отвечает лишь за вывоз мусора с баков, но не за содержание контейнерных площадок.
— Контейнерные площадки сегодня находятся в разных формах собственности. За них отвечает либо муниципалитет, либо жители многоквартирных домов. Нам нужно поменять федеральное законодательство и четко закрепить, что за контейнерную площадку отвечает региональный оператор. Во всяком случае, пятерка региональных операторов, работающих в Ростовской области, готовы взять на себя эту ответственность, — заявила Виктория Абрамченко.
И эта задача тоже родилась из встреч в Ростовской области.
«БУДЕМ ВСЕЦЕЛО ПОМОГАТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ».
Александр Ищенко подчеркнул, что по результатам выборов у донского региона в Государственной Думе появился очень сильный представитель.
— Будем всецело помогать Виктории Валериевне в реализации наказов избирателей и в решении ключевых задач развития Ростовской области, — прокомментировал секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России».
9 сентября подвели итоги и выборов местного уровня.
— Более двух третей мандатов «Единая Россия» получила в Азове и Батайске. В Азове наш результат стабилен, на уровне прошлых выборов 2019 года. А в Батайске мы приросли, — прокомментировал Александр Ищенко.
Существенно улучшила «Единая Россия» свои результаты в Таганроге.
— Получен абсолютно лучший результат за всю историю выборов в этом приморском городе. Если в прошлом созыве городской Думы у «Единой России» было 16 мандатов, то теперь 24 из 25. На довыборах в других территориях большинство тоже у кандидатов-единороссов. Благодарю наших избирателей за такую большую поддержку, — сказал Александр Валентинович.
Секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» выразил уверенность в том, что обновленные команды депутатов-единороссов будут работать продуктивно на благо жителей Ростовской области. Наказами, поступившими на этих выборах, партия дополнит свою народную программу.