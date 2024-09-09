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В Ростовскую область из Литвы доставили 120 тысяч срезов цветов

Из Литвы в донской регион привезли различные срезы цветов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовскую область из Литвы привезли порядка 120 тысяч срезов цветов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Так в донской регион доставили гвоздику, гортензию, розу, герберу и другие цветы. Цветы привезли на склад временного хранения в Батайске.

Отметим, что специалисты провели необходимый фитосанитарный контроль. Образцы цветов отправили на исследование. Нарушений не обнаружили. Вся продукция отправилась в обращение.

— Всего с начала года должностными лицами управления проконтролировано более 1,9 млн штук срезов цветов, ввезенных на территорию Ростовской области, — говорится в сообщении ведомства.