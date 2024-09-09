Премьера iPhone 16 и других новинок Apple. Онлайн-трансляция

19:30 Не исключено, что помимо смартфонов нового поколения американцы покажут и другие гаджеты. Среди них, предположительно, будут: «умные» часы Apple Watch 10 и Apple Watch SE 3, а также наушники AirPods 4 и AirPods Max 2.
19:20 Базовые версии iPhone 16 также получат новый модуль камеры с вертикальным расположением объективов. А флагманские iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max оснастят увеличенными на 0,2 дюйма дисплеями, диагональ которых вырастет до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.
19:17 Радикальных изменений дизайна в этом году, по всей видимости, не будет, хотя смартфоны должны получить новую сенсорную кнопку Capture Button с датчиком степени давления. Она будет работать по принципу кнопки затвора в цифровых камерах: легкое прикосновение блокирует фокус и экспозицию, а полное нажатие отвечает за сам снимок. Накануне премьеры в соцсетях уже появилась фотография iPhone 16 Pro, на которой видна новая «кнопка захвата» для более точного управления камерой.
19:10 Безусловным хэдлайнером сегодняшней премьеры станет показ линейки iPhone 16, которая, как ожидается, будет состоять из четырех версий новой модели: стандартного iPhone 16, варианта Plus, а также флагманских модификаций iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.
19:05 Мероприятие состоится в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании Apple Park в Купертино, штат Калифорния. В этом году премьеру проведут под тэглайном «It's Glowtime» («Время сиять»), что можно назвать отсылкой к особому световому эффекту, который появляется на краях экрана iPhone при включении голосового ассистента Siri.
19:00 Всем привет! Совсем немного осталось до начала мероприятия Apple Event 2024, на котором американский техгигант представит смартфоны iPhone 16, а также другие гаджеты. РБК начинает онлайн-трансляцию большой премьеры. Она стартует в 20:00 мск. Присоединяйтесь и оставайтесь с нами, чтобы узнать первыми обо всех новинках.