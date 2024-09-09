Премьера iPhone 16 и других новинок Apple. Онлайн-трансляция

19:17 Радикальных изменений дизайна в этом году, по всей видимости, не будет, хотя смартфоны должны получить новую сенсорную кнопку Capture Button с датчиком степени давления. Она будет работать по принципу кнопки затвора в цифровых камерах: легкое прикосновение блокирует фокус и экспозицию, а полное нажатие отвечает за сам снимок. Накануне премьеры в соцсетях уже появилась фотография iPhone 16 Pro, на которой видна новая «кнопка захвата» для более точного управления камерой.