Главное технособытие года: Apple презентует iPhone 16

20:55 В блоке про Apple Intelligence (AI) корпорация пересказывает презентацию с WWDC 24. То есть нам напоминаю, что AI умеет писать тексты для e-mail по промпту, создавать эмодзи, вести текстовый поиск по картинкам и радовать другими мелочами.
20:50 Много цифр про новый процессор Apple A18 Bionic:
— 3-нм топология;
— На 30% быстрее A16 Bionic;
— GPU в A18 Bionic на 40% быстрее, чем в A16 (ждем анонс GTA 6 на iPhone);
— На 17% увеличилась пропускная способность памяти.
20:45 Все цвета:
20:45 Инновации в iPhone 16: вертикальное расположение объективов, программируемая кнопка Action Button, а также клавиша управления затвором камеры Capture Button. Пять новых цветов.
20:42 На очереди новые iPhone!
20:41 Инсайдеры не обманывали — Apple постепенно переводит AirPods в категорию медицинских устройств.
В частности, в AirPods Pro добавили сервис проверки остроты слуха, а также режим слухового аппарата.
Обе функции появятся осенью 2024 года в виде обновления ПО.
20:37 Цены AirPods 4. Будет две версии: с шумоподавлением и без.
20:35 Новые AirPods Max в Apple не сделали, но завезли новые цвета.
20:33 В AirPods 4 есть режим прозрачности. И он самый лучший, потому что он от Apple. И нет, мы не передергиваем — так уверяют в Apple.
20:30 Едем дальше — AirPods 4.
Разницу в дизайне вы вряд ли разглядите, но она, уверяют в Apple, есть и она разительна.
20:29 И да, как любит Apple, черные Watch Ultra 2 называются не просто Black, а Satin Black.
20:25 Apple, похоже, решила лишний раз не подставляться под хейтеров и не стала называть Watch Ultra 2 в новом цвете — Watch Ultra 3.
Спасибо!
20:23 Цены Apple Watch Series 10:
20:23 Что по новым функциям?
Подтвердилась информация о сервисе для обнаружения ночного апноэ.
Расширились опции для поклонников спорта на воде и в воде. В частности, появились глубиномер и датчик температуры воды.
Ну, допустим…
20:19 Корпус часов на самом деле изменился — он стал тоньше. Вместе с тем добавили улучшенную беспроводную зарядку, которая заряжает Series 10 на 80% за 30 минут.
20:15 Apple назвала Series 10 «самыми изящными Apple Watch в истории». С этим сложно поспорить — глянцевые цвета в купе с новыми циферблатами на самом деле выглядят эффектно.
20:10 Экран новых часов на 40% ярче. Есть поддержка Pro Motion, то есть экран имеет минимальную частоту обновления 1 Гц. Вернулся цвет Jet Black, который дебютировал с iPhone 7, а потом был забыт на долгие годы.
20:08 Первая новинка вечера — Apple Watch Series 10. Первая и главная фишка — самый большой в истории Apple Watch экран.
20:07 Тим Кук в кадре. Зашел с козырей: сразу перечислил новинки, которые сегодня будут показаны. Кроме того, пообещал много анонсов из категории Apple Intelligence.
20:05 Трансляция стартовала. На разогреве традиционно играет жизнерадостная музыка. Конкретно сейчас в эфире играет песня Good Times группы Jungle.
Jungle — это британская группа, основанная в 2013 году лондонскими продюсерами Джошем Ллойд-Уотсоном и Томом Макфарландом. Jungle выпустили четыре студийных альбома.
20:00 А вот сам зал и сцена Театра Стива Джобса.
19:59 До начала презентации остаются считанные секунды! У журналистов в Театре Стива Джобса есть последний шанс прихватить чего-нибудь пожевать для просмотра шоу. Вот, кстати, чем Apple потчует прессу.
19:40 В свою очередь AirPods 4 являются воистину интригующей новинкой.
Вот главное, что о них известно:
Две версии. Предположительно, Apple покажет AirPods 4 в двух вариантах — подешевле и подороже. При этом модель AirPods Pro они все еще не заменят.
Новый дизайн. По сравнению с AirPods 3 ожидаются небольшие изменения в дизайне, но какие именно — не уточняется. Среди прочего, Apple поработает над удобством посадки наушника в ухе, чтобы AirPods 4 подходили еще большему количеству людей.
Новый чип. В четвертой версии должен появиться самый новый чип Apple H2, который уже установлен в AirPods Pro 2.
Активное шумоподавление. Ожидается, что оно появится в более дорогой версии AirPods 4. Как оно будет работать с форм-фактором вкладышей — пока неясно.
USB-С. Новый порт давно «просится» в аксессуары Apple, и четвертые «эйрподсы» его наконец получат. Возможно, в продажу отдельно поступят кейсы для AirPods 3 со встроенным USB-C, но это пока только догадка.
19:35 Хотя новые Apple Watch будут юбилейными, большого прогресса в плане функциональности от них ждать не стоит. Ожидается, что Series 10 получат более тонкий корпус — это важный апдейт, поскольку Apple еще никогда не меняла дизайн своих часов, если не считать выпуск Watch SE.
Из функций для здоровья киллер-фичей должен стать сервис обнаружения апноэ во сне. К сожалению, по слухам, Apple старалась, но не успела разработать к 2024 году неинвазивный глюкометр и портативный тонометр. Вероятно, обе эти опции будут представлены в 2025 году.
19:30 Добрый вечер!
Главным анонсом ранних осенних презентаций Apple являются, конечно же, новые iPhone. В этом году их снова ожидается четыре: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max.
Главным образом новинки будут отличаться от прошлогодних моделей наличием нового чипа — A18. Его получат все модели серии, так как новый процессор необходим для совместимости смартфонов с ИИ-функциями Apple Intelligence.
Вместе с тем все четыре устройства получат программируемую кнопку Action Button. В прошлом году она порадовала только обладателей Pro-версий iPhone 15. Другой новой клавишей станет Capture Button. Она, по слухам, нужна для управления затвором камеры.
Самыq интригующий слух про камеры новых смартфонов Apple связан с iPhone 16 Pro. Ожидается, что в новинке появится телеобъектив с линзой Tetra Prism для пятикратного оптического зума. Изначально она дебютировала в iPhone 15 Pro Max и теперь спускается в устройства более доступного класса.