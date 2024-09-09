Главное технособытие года: Apple презентует iPhone 16

Самыq интригующий слух про камеры новых смартфонов Apple связан с iPhone 16 Pro. Ожидается, что в новинке появится телеобъектив с линзой Tetra Prism для пятикратного оптического зума. Изначально она дебютировала в iPhone 15 Pro Max и теперь спускается в устройства более доступного класса.