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В Таганроге пенсионеру не учли четыре года трудового стажа

Жителю Таганрога не учли четыре года трудового стажа.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге местному жителю не учли четыре года трудового стажа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 9 сентября.

Согласно опубликованной информации, пожилой мужчина обратился в социальный фонд для перерасчета пенсии. Выяснилось, что в трудовой стаж необоснованно не включили больше четырех лет работы. Прокуратура защитила права пенсионера в судебном порядке.

— Судом исковые требования удовлетворены. Размер пенсии определен всоответствии с законом, произведен перерасчет, — говорится в сообщении.