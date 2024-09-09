В Таганроге пенсионеру не учли четыре года трудового стажа

В Таганроге местному жителю не учли четыре года трудового стажа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 9 сентября.
Согласно опубликованной информации, пожилой мужчина обратился в социальный фонд для перерасчета пенсии. Выяснилось, что в трудовой стаж необоснованно не включили больше четырех лет работы. Прокуратура защитила права пенсионера в судебном порядке.
— Судом исковые требования удовлетворены. Размер пенсии определен всоответствии с законом, произведен перерасчет, — говорится в сообщении.