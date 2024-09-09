В Казани нашли убитым экс-замначальника танкового училища Валерия Хахина

Как сообщает Telegram-канал Mash Iptash, жена Хахина вызвала полицию, так как не смогла попасть в квартиру. Муж на ее звонки не отвечал. Издание «БИЗНЕС Online» уточняет, что 8 сентября, в День танкиста, Хахин остался в городе, чтобы отметить праздник с сослуживцами, а его супруга Мария Горшунова уехала на дачу. На следующий день она вернулась, но мужа в живых уже не застала.