Как менялась цена на iPhone в России и США

За 17 лет смартфоны от Apple подорожали в России почти в четыре раза. Первый iPhone вышел в 2007 году и официально в России не продавался. На сером рынке его стоимость составляла примерно 21 тыс. рублей. При этом в 2020 году iPhone 12 стоил в РФ от 80 тыс. рублей. В США за тот же период цены выросли чуть более чем в полтора раза — с $499 до $799.