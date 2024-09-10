На Кубани проводят рекультивацию трех полигонов

Как отметил депутат Государственной думы РФ Сергей Алтухов, одной из самых острых проблем является стабильный вывоз мусора, его утилизация и переработка. Ситуация осложняется в курортный сезон из-за возрастающих нагрузок на инфраструктуру. По его словам, предложено несколько вариантов решения этих вопросов. Необходимо адаптировать законодательство, чтобы Краснодарский край оставался чистым и привлекательным для жителей и туристов. Одним из предложений является передача части полномочий по созданию и содержанию контейнерных площадок на региональный уровень. Его рассмотрит профильный комитет Государственной думы РФ.