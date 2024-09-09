В Ростове двое мужчин украли цепочку стоимостью 600 тысяч рублей

Согласно опубликованной информации, подозреваемые 35 и 25 лет встретили на улице подвыпившего мужчину, который направлялся в букмекерскую контору. Они решили показать ему кратчайший путь. По пути один из подозреваемых повалил мужчину на землю и сорвал с его шеи золотую цепочку, а его сообщник вырвал у потерпевшего травматический пистолет. После этого они скрылись в неизвестном направлении.