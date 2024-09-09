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В Ростове двое мужчин украли цепочку стоимостью 600 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону двоих мужчин подозревают в краже дорогой цепочки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону двое мужчин ограбили местного жителя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, подозреваемые 35 и 25 лет встретили на улице подвыпившего мужчину, который направлялся в букмекерскую контору. Они решили показать ему кратчайший путь. По пути один из подозреваемых повалил мужчину на землю и сорвал с его шеи золотую цепочку, а его сообщник вырвал у потерпевшего травматический пистолет. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

Позже их задержали правоохранители. В отношении мужчин завели уголовные дела по статье «Грабеж».