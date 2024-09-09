В Ростовской области нашли без вести пропавшую женщину

Согласно опубликованной информации, 45-летнюю жительницу Белой Калитвы нашли 9 сентября. Женщину искали с 27 августа. В тот день она вышла из дома и больше не вернулась. Родные пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывали все районы.