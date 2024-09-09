Алаудинов обвинил девушку в произошедшей в Анапе драке с участием чеченцев

По его словам, на «проявленное вполне нормальное внимание» одна из девушек начала нецензурно выражаться, оскорблять подошедших мужчин по национальному признаку. В частности, она якобы заявила, что «если бы здесь был ее парень, находящийся на СВО, то он бы “положил” вас, чеченцев, здесь». Кроме того, девушка добавила, что «видела ваши войска Тик-Тока, как вы бегаете от ВСУ и штабелями вас там кладут».