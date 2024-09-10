Шаман-креститель: о чем споют Дронов и Расторгуев в «Князе Владимире»

Неузнаваемый SHAMAN с бородой и усами, рок и рэп, соединенные с народными мотивами, и ладья викингов в качестве реквизита. Всё это — составляющие этно-оперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир», рассказывающей о становлении легендарного правителя и крещении Руси. Масштабный проект, работа над которым длилась около 10 лет, уже на финишной прямой. Премьера состоится 5 и 6 февраля в Государственном Кремлевском дворце и приурочена к юбилею автора. Многое пока держится в секрете. Но «Известиям» удалось узнать некоторые подробности из первых рук, оценить грим артистов и посмотреть фрагмент репетиции.
В спортивном зале десятки артистов отрабатывают массовую сцену: они изображают воинственных викингов, которых Владимир — певец SHAMAN (Ярослав Дронов) — убеждает пойти за ним. Музыкальные эпизоды чередуются с разговорными моментами, вокал — с читкой, почти рэпом. Несмотря на соединение разных стилей, включая молодёжные, и повседневную одежду исполнителей (в самом спектакле они, естественно, будут выглядеть совсем иначе), невозможно не проникнуться настроением древних былин и не почувствовать драматизм сцены. Да, это эпос, но с настоящим накалом страстей и с рельефными, неоднозначными характерами персонажей.
Сюжет оперы Игоря Матвиенко основан на «Повести временных лет» и других древних книгах. Действие начинается в варяжских землях, откуда герой Ярослава Дронова двинулся с войсками в поход. Его сопровождает друг, воевода Фёдор: это еще одна суперзвезда российской эстрады — солист «Любэ» Николай Расторгуев. Появится на сцене и сам автор — Игорь Матвиенко. Он сыграет загадочного путника Ганграда, который оказывается языческим скандинавским богом Одином. Ну, а главный женский образ — княгини Рогнеды, супруги Владимира, доверили воплотить восходящей звезде — певице Сое.
Игорь Матвиенко возлагает на юную артистку большие надежды. Она обладает уникальными вокальными данными, подчеркивает композитор и продюсер. И особо отмечает ее погружение в роль.
— После каждой репетиции Соя отходит по два дня. Ревет по ночам, потому что пропускает всё через себя, очень сильно переживает, — поделился Игорь Матвиенко с «Известиями».
Сама Соя признается: опера — вся ее жизнь.
— За несколько лет, которые прошли с момента начала моей работы над проектом, это стало уже частью меня. Моя героиня Рогнеда — потрясающая девушка. Сильная, нежная и ранимая, — размышляет певица.
Впрочем, в центре внимания публики, несомненно, будет SHAMAN. Певец, находящийся сейчас на пике популярности, впервые попробует свои силы в оперном жанре. Но показ фрагмента, состоявшийся прошлым летом на сцене арт-кластера «Таврида», демонстрирует: Ярослав чувствует себя абсолютно органично в этом амплуа. Прежде всего, сам его голос отлично подходит для музыки Игоря Матвиенко, соединяющей фолк-элементы с современной подачей.
— Я 11 лет занимался русским народным творчеством, — напоминает SHAMAN. Еще до того как выйти на эстраду, он окончил музыкальную школу по классу народного пения, а затем получил специальность «руководитель народного хора» в музыкальном колледже. И именно в партии князя Древней Руси этот опыт и знание национальной традиции оказались особенно полезны.
Интересно, что Дронов соответствует своему персонажу и по возрасту.
— Мы привыкли представлять Владимира как пожилого человека. Но на самом деле на момент крещения Руси ему было примерно столько же лет, сколько сейчас мне, — поделился SHAMAN с «Известиями».
При этом в специально разработанном для роли гриме артист выглядит старше и величественнее, чем в обычной жизни: усы и борода с проседью радикально меняют облик певца. А грубый кожаный плащ вкупе с меховой накидкой завершают образ сурового потомка викингов — не мальчика, но мужа.
Соя, оценивая преображение партнера, шутит: в таком виде Ярослав может смело пройти по улице и останется неузнанным.
Не меньше удивят публику своим гримом Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко. Оба обзавелись бородами, а солист «Любэ» — еще и пышной седой шевелюрой. Его персонаж в опере не только воин, но и первый на Руси христианский мученик. Всё это читается в созданном образе.
Сам певец воспринимает проект как просветительский.
— Почему была создана опера? Потому что это наши истоки. Потому что это наша история, которую нужно знать, беречь в памяти подвиги наших предков, — уверен Николай Расторгуев.
Действительно, князь Владимир и события, связанные с крещением Руси, известны в целом куда хуже, чем многие другие ключевые персонажи и эпизоды отечественной истории. И если, например, Александр Невский был популяризирован шедевром Сергея Эйзенштейна, «Слово о полку Игореве» входит в школьную программу, а «Князь Игорь» Александра Бородина регулярно идет на сцене, то из классических художественных произведений про Владимира можно вспомнить разве что оперу Александра Серова «Рогнеда». Но она относится к числу раритетов и практически не ставится.
Правда, есть ещё выпущенный в 2016 году фильм «Викинг», вольно интерпретирующий тот же исторический сюжет. Музыку к нему, кстати, написал Игорь Матвиенко. Но в работе Андрея Кравчука акцент был смещен на эффектные боевые сцены. Лента позиционировалась как блокбастер и создавалась по законам жанра.
В своей же опере Матвиенко ставит во главу угла иное: не зрелищность как таковую (хотя, например, зрители увидят на сцене полноразмерный драккар — корабль викингов, да и в целом на реквизите и декорациях экономить не будут), но эволюцию персонажей, их борьбу с пороками и обретение веры. В начале действия Владимир представлен как еще не сформировавшийся своевольный юноша, но затем, переживая предательства и потери, он духовно преображается и приходит к Богу, к пониманию ценности настоящей любви.
Участники проекта не сомневаются: в столь непростые времена стране необходимо подобное произведение.
— Это тот самый случай, когда музыка, как я считаю, изменит ход истории, — обещает SHAMAN.
Убедиться в справедливости слов Ярослава можно будет уже через пять месяцев — 5 и 6 февраля в Государственном Кремлевском дворце. Ну, а пока подготовка идет на всех парах: масштаб постановки и ответственность темы требуют самого серьезного подхода. Поэтому все, кто задействован в работе, — от солистов до массовки, выкладываются на 100%. И по крайней мере в том, что нас ожидает по-настоящему знаковое событие, сомневаться не приходится.