Шаман-креститель: о чем споют Дронов и Расторгуев в «Князе Владимире»

Действительно, князь Владимир и события, связанные с крещением Руси, известны в целом куда хуже, чем многие другие ключевые персонажи и эпизоды отечественной истории. И если, например, Александр Невский был популяризирован шедевром Сергея Эйзенштейна, «Слово о полку Игореве» входит в школьную программу, а «Князь Игорь» Александра Бородина регулярно идет на сцене, то из классических художественных произведений про Владимира можно вспомнить разве что оперу Александра Серова «Рогнеда». Но она относится к числу раритетов и практически не ставится.