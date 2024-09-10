Диалог культурный: в Театре наций Китай объединили с Россией

Как говорит Ли явившийся к ней во сне муж, пока люди живут, они не думают о смерти, а когда умирают, понимают, что никогда не жили. В борьбе с бюрократической машиной, в попытках доказать, что она не распутница, а жертва, она пропустила всё на свете. Ее дети выросли без нее, ее любимые коровы умерли. Даже Большеголовый не совсем тот, кем кажется. Более того, когда Ли погружается в пучину отчаяния, ей является очередной незнакомец, но не чтобы приободрить: он просто предлагает ей наложить на себя руки не в том месте, что она выбрала, а в саду нелюбимого соседа. Смешно, да не очень.