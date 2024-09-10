Время первой: в Москве вручили премию мира имени Л. Н. Толстого

В день рождения Льва Николаевича Толстого — 9 сентября — в Большом театре состоялась церемония вручения первой Международной премии мира, носящей имя великого русского писателя. Решение жюри огласил его председатель, генеральный директор ГАБТ Валерий Гергиев. «Известия» побывали на церемонии и узнали, почему эта награда своевременна, за какие заслуги она дается и может ли конкурировать с Нобелевской премией мира.
За час до начала церемонии у Большого театра собралась представительная делегация политиков и общественных деятелей с Африканского континента. Гости будто робели, готовясь к торжеству. Тем временем в фойе уже подошли члены международного жюри. В его состав вошли признанные авторитеты в сфере культуры и науки, общественные деятели. Все они представители — стран БРИКС и ШОС, а также трех стран членов Совета безопасности ООН.
Включен в состав жюри и генеральный директор Музея Льва Толстого, праправнук писателя Владимир Толстой.
— Премия носит имя Льва Николаевича, потому что имя Толстого ассоциируется с миротворческой идеей и миссией, — поделился с «Известиями» Владимир Толстой. — Она создавалась по общественной инициативе, которая была поддержана. Собралось международное жюри, в которое включили меня. Оно принимает ответственное решение, выбирая лауреатов.
Как добавил Владимир Толстой, в идею Премии мира никакого соревнования с другими подобными премиями не закладывалось. Поэтому вряд ли ее можно сопоставлять с Нобелевкой. С Владимиром Толстым солидарна член жюри из Аргентины, профессор Университета Буэнос-Айреса Мария Виктория Алькарас.
— Мне кажется, они несравнимы, — сказала Мария Виктория Алькарас «Известиям». — Мы никогда мы не думаем о других премиях. Премия мира имени Толстого для нас очень важна. И год от года будут расти ее престиж и ценность.
Мария Виктория в 2019 году награждена российским Орденом Дружбы. Как говорит Алькарас: «Видимо, я хороший друг России». Много лет она возглавляла театр «Колон» в Буэнос-Айресе. Труппу аргентинского балета возглавляет российский хореограф. Да и сама Мария Виктория неплохо говорит по-русски.
— Моя мама, дедушка и бабушка родом из России, — говорит Мария Виктория Алькарас. — Я 20 лет ни с кем не говорю по-русски, не знаю, откуда все это выходит сейчас. И с вами говорю немножко.
Алькарас и для Большого не посторонний человек. Она готовила гастроли главного российского театра в Буэнос-Айресе, но случилась пандемия, и все отменилось.
А писатель и переводчик из Китая, так же обладатель Ордена Дружбы Лю Вэньфэй, поделился с «Известиями», что написал больше ста книг по русской литературе.
— Я перевёл несколько произведений Льва Толстого, в частности, роман «Воскресение» и сделал сокращённый перевод романа «Война и мир». А недавно по-китайски запели в мюзикле «Анна Каренина». Сейчас в Китае очень он популярен. Одновременно две труппы играют «Анну Каренину», выступая в разных городах.
Стараниями Лю Вэньфэй двигается российская литература в Китае, и, как говорит писатель, она очень популярна.
Жюри начало свою работу два года назад. Каждый мог предложить лишь одну кандидатуру на премию. И она проходила далее, если имела поддержку не менее двух голосов коллег. В финале осталось четыре кандидата. Из них выбирали одного победителя. Номинантом могут стать как деятели науки, культуры и искусства, так и организации.
Международная премия мира имени Л. Н. Толстого присуждается за значительный вклад в сохранение мира, активную миротворческую деятельность, направленную на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы. Российское историческое общество, Российский фонд мира и Российское военно-историческое общество учредили Фонд Международной премии мира имени Л. Н. Толстого 22 июня 2022 года. Премия неслучайно носит имя классика мировой литературы, великого писателя и мыслителя Льва Николаевича Толстого — признанного символа русской культуры и гуманизма. Именно он, благодаря своим художественным и философским произведениям, стал духовным лидером всего прогрессивного человечества.
Скрытая часть.
По мнению заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева, многие современные премии политизированы теми, кто пытается управлять миром. А в силу этого такие премии зачастую лишаются смысла. Мы видим, что происходит, кто получает премии мира и видим, как преследуются люди, позволяющие себе альтернативный взгляд на происходящее, считает Косачев.
— Удивительно своевременна инициатива учреждения Международной премии мира имени Толстого, — считает ректор МГИМО Анатолий Торкунов. — Эта премия очень близка идеям дипломатии добра, и великий писатель в силу своих возможностей ее реализовывал. Толстой, выражаясь современными терминами, проводил личную дипломатию. Она зачастую играла не меньшую роль, чем дипломатия официальная.
Главной наградой стала золотая медаль, отчеканенная на Московском монетном дворе. Над ее дизайном вместе с художниками работали потомки писателя.
— На аверсе расположено портретное изображение Льва Толстого, его автограф и название премии. А на оборотной стороне указаны имя лауреата и год получения. Очень красивая медаль получилась, — рассказала «Известиям» заместитель директора, руководитель аппаратов фонда Международной премии мира имени Л. Н. Толстого Мария Тюкалина.
Награда досталась Африканскому Союзу. Ее вручил со сцены председатель жюри, генеральный директор Большого театра и Мариинки Валерий Гергиев.
— Премия присуждена за значительный вклад в дело укрепления мира. Решение принято с учетом исключительно важной роли, которую играет эта влиятельная международная организация, объединяющая все государства Африканского континента на глобальном уровне, — сказал Валерий Гергиев.
Получил награду председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Как признался лауреат, если бы не гражданская война в его стране, он бы приехал в Москву и учился в Институте дружбы народов имени Патриса Лумумбы. И сейчас бы со сцены обращался к залу на русском.
— 9 сентября — это значимый день в Африке, — сказал Муса Факи Махамат. — В этот день Организация африканского единства, не задумываясь, решительно передала факел Африканскому Союзу. Сегодня, в этот же день, но уже в 2024 году, мы озарены блеском празднования премии имени Льва Толстого. Отрадно, что первая награда отправляется в Африку. Мы принимаем ее с огромной благодарностью.
После церемонии участников и гостей ждал музыкальный подарок. Оркестр Большого театра и маэстро Гергиев исполнили Торжественную увертюру «1812 год» и кантату «Москва» Петра Чайковского. Солисты — меццо-сопрано Алина Черташ и баритон Эльчин Азизов.