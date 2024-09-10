Время первой: в Москве вручили премию мира имени Л. Н. Толстого

Жюри начало свою работу два года назад. Каждый мог предложить лишь одну кандидатуру на премию. И она проходила далее, если имела поддержку не менее двух голосов коллег. В финале осталось четыре кандидата. Из них выбирали одного победителя. Номинантом могут стать как деятели науки, культуры и искусства, так и организации.