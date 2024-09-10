Иногда он возвращается: «Лунтик» продолжает лидировать в бокс-офисе

«Лунтик: Возвращение домой» вторую неделю демонстрирует блестящие результаты. Этот уикенд он закончил с 78 млн рублей, это лучший результат среди всех релизов в стране. У него самая высокая наработка на сеанс. 4629 рублей — это чуть меньше, чем было в первый уикенд, но всё равно очень много относительно конкурентов. Особенно учитывая, что у мультика почти треть всех сеансов в стране — 17 тыс., в таких случаях, как правило, наработка как раз падает, потому что предложение слишком велико. Но здесь этого не произошло. И хотя ценители авторских работ Константина Бронзита отнеслись к фильму настороженно, семейная аудитория продолжает на него идти. Совокупные сборы релиза сейчас подбираются к 230 млн рублей.