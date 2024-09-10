Иногда он возвращается: «Лунтик» продолжает лидировать в бокс-офисе

Обычно во второй уикенд фильм собирает в два-три раза меньше, чем в первый. Это считается нормальным показателем. Сборы анимационного полного метра «Лунтик: Возвращение домой» упали менее чем на 30%. Это отчасти связано с тем, что в поле семейного контента у него не было серьезных конкурентов, а «Битлджус Битлджус» еще не завезли в кинозалы. На фоне конкурентов «Лунтик» выглядит выгодно: его касса почти 80 млн рублей, у ближайших соперников недотягивает до 30 млн. «Известия» разбирают итоги проката за прошедшие выходные.
«Лунтик: Возвращение домой» вторую неделю демонстрирует блестящие результаты. Этот уикенд он закончил с 78 млн рублей, это лучший результат среди всех релизов в стране. У него самая высокая наработка на сеанс. 4629 рублей — это чуть меньше, чем было в первый уикенд, но всё равно очень много относительно конкурентов. Особенно учитывая, что у мультика почти треть всех сеансов в стране — 17 тыс., в таких случаях, как правило, наработка как раз падает, потому что предложение слишком велико. Но здесь этого не произошло. И хотя ценители авторских работ Константина Бронзита отнеслись к фильму настороженно, семейная аудитория продолжает на него идти. Совокупные сборы релиза сейчас подбираются к 230 млн рублей.
— «Лунтик» продолжает доказывать, что узнаваемый бренд — надежный компонент успеха на российском рынке, — сказала «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — До начала октября мультфильм не встретит конкурентов с похожим потенциалом и останется в топе бокс-офиса. Падение ко второму уикенду минимальное — в районе 20%, что указывает на интерес к релизу. Если подобная динамика сохранится, то есть все шансы добраться до отметки в половину миллиарда.
Среди новинок выходных лучше всего сработала комедия Владимира Котта («На дне», «Карп отмороженный», «Непослушники») «Обе две». В главных ролях Кристина Асмус и восходящая звезда Таисья Калинина, которая после роли в картине Наталии Мещаниновой «Один маленький ночной секрет» сразу заставила запомнить и свое имя, и широкую профессиональную палитру, которую она использовала в нашумевшей картине: напомним, фильм Мещаниновой взяли в престижнейший конкурс Роттердамского кинофестиваля, что и в прежние времена для любой картины считалось почетным, а теперь ценится на вес золота. Впрочем, даже без фестиваля «Секрет» оставался бы одним из главных отечественных фильмов десятилетия. «Обе две» же демонстрирует, что Калинина органично смотрится не только в драме, но и в комедии. Фильм собрал 27 млн рублей и, вероятно, какое-то время пробудет в топ-5 отечественной кассы.
Третье место у триллера «Ворон», новой части франшизы с культовым статусом. В этот раз картина собрала 22 млн рублей, но ее общая касса приближается к 200 млн рублей. На четвертом месте другой релиз для взрослой аудитории — индонезийский хоррор «Пункт назначения: Поезд № 13», в оригинале — «Кровавый поезд». Сборы за первый уикенд составили 15 млн, зато наработка на каждый сеанс почти такая же, как у «Лунтика», что свидетельствует об успехе. Есть основания считать, что зрителей привлекло выбранное для России название, отсылающее к популярной американской серии хорроров.
— Практика использования названий, отсылающих к известным франшизам, существует в России давно, — отмечает Ольга Зинякова. — Это рабочий маркетинговый ход, так как зрительское восприятие активнее реагирует на что-то знакомое. Бывает, доходит до комичных ситуаций. В случае с «Пунктом назначения: Поезд № 13» прием сработал. Но тренд на такие методы в сегодняшней ситуации на кинорынке может сработать неоднозначно. До 2020 года все ставки были на первый уикенд из-за плотности графика релизов: нужно было сорвать куш здесь и сейчас. Сегодня же релизы работают долго, и такой ход может повлиять на «сарафан» и даже вызвать раздражение аудитории.
Пятое место в топе сборов занял короткометражный фильм «Неприметная история», с ним в формате предсеансового обслуживания обычно показывают голливудские блокбастеры. Стоит отметить, что в этот раз цифры низкие: 14 млн и относительно низкая посещаемость, как у российских новинок. Как правило, она у Голливуда выше в несколько раз. Это говорит о том, что кинотеатры готовятся к показам фильма Тима Бертона «Битлджус Битлджус», который сейчас возглавил кассу уикенда в мире и только в США заработал $110 млн на старте. Вероятно, уже на этой неделе начнутся первые сеансы.
Между тем многие новинки уикенда собрали ниже ожиданий. Среди этих релизов Ольга Зинякова, например, называет ретродраму «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова. У фильма была положительная пресса, но без рекламы зритель о картине не узнал, релиз заработал 3,6 млн рублей.
Философский триллер Романа Каримова «Затерянные» собрал всего 6,3 млн, хотя это очень интересный эксперимент: Каримов обращается к стилистике метафизического позднесоветского кино Абдрашитова и Шахназарова, хотя и делает это с присущей этому автору неровностью. 6,7 млн собрал фильм «Паранормальные явления: Обитель зла», прокатчики которого в названии решили усидеть сразу на двух стульях, но в итоге сильно проиграли тому же лже- «Пункту назначения».