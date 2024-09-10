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Премьера этно-оперы «Князь Владимир» пройдет в Кремле

Источник: Известия

Этно-опера Игоря Матвиенко «Князь Владимир» будет показана в Государственном Кремлевском дворце 5 и 6 февраля 2025 года. В проекте, над которым известный продюсер и композитор работал около 10 лет, заняты популярные звезды: SHAMAN играет князя Владимира, крестившего Русь, а Николай Расторгуев — воеводу и первого на Руси христианского мученика Федора.

Вместе с ними на сцену выйдут молодая певица Соя в роли жены Владимира, княгини Рогнеды, и сам автор, Игорь Матвиенко — он сыграет загадочного путника Ганграда, который оказывается языческим скандинавским богом Одином.

Премьера будет приурочена к юбилею Игоря Матвиенко: 6 февраля ему исполнится 65 лет.

Год назад фрагмент из «Князя Владимира» был показан на мероприятии «Таврида. АРТ». Однако с тех пор облик главных героев был существенно переработан, так что зрители премьеры увидят совершенно новое зрелище.

Подробности читайте в материале «Известий»:

Шаман-креститель: о чем споют Дронов и Расторгуев в «Князе Владимире».