Премьера этно-оперы «Князь Владимир» пройдет в Кремле

Этно-опера Игоря Матвиенко «Князь Владимир» будет показана в Государственном Кремлевском дворце 5 и 6 февраля 2025 года. В проекте, над которым известный продюсер и композитор работал около 10 лет, заняты популярные звезды: SHAMAN играет князя Владимира, крестившего Русь, а Николай Расторгуев — воеводу и первого на Руси христианского мученика Федора.