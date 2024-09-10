Упавшим в Подмосковье самолетом управлял летчик, которого уволили за трюк

По информации Telegram-канала 112, разбившимся в Подмосковье самолетом управлял летчик-испытатель 1-го класса Александр Иванов. Ранее его уволили за то, что он сделал «бочку» на SSJ-100. Примечательно, что технику безопасности пилот якобы нарушил еще в 2011 году, а был уволен за это лишь в 2019-м: после проверки, проведенной инспекторами «Гражданских самолетов Сухого», всплыла история с «бочкой», Иванова отправили в отставку. Сам он своей вины так и не признал.